樟宜机场感染群添七病例 三人初步确诊感染变种病毒

（早报讯）樟宜机场冠病感染群再添七起病例，当中三起初步确诊感染源自印度的B1617变种病毒。该感染群已扩大至25起病例。

根据卫生部文告，与机场感染群有关的七起新病例中，有六人都是在第三搭客大厦（T3）工作，另有一人则在第四搭客大厦工作。

其中，有两人是移民与关卡局人员，他们分别是一名39岁本地男子和一名38岁本地女子。两人都是在接受轮流定期检测时被发现的，早前都已接种两剂疫苗，初步确诊感染B1617变种病毒。

另一人是受雇于Ramky Cleantech Services的62岁男性清洁工和手推车管理员，与早前确诊的47岁同事有过密切接触。他在9日接受隔离时出现流鼻涕症状，隔天接受检测，11日确诊。

还有多一名65岁男子同样是受雇于Ramky的清洁工，他在6日开始流鼻涕却并未求医，被隔离后也没有通报症状。他在11日接受检测后开始头痛和流鼻涕，同日确诊，初步诊断感染B1617变种病毒。

与该感染群有关的另一名42岁男子则在机场一间零售店从事销售员。他9日工作时开始咳嗽和喉咙痒，隔天求医后拿了五天病假，隔天接受检测后确诊。

唯一一名在第四搭客大厦工作的是受雇于华为公司的24岁男IT工程师。他曾在4月28日和本月3日到过T3，出现症状后并未上班。他在7日发烧并自行服药后同日退烧，之后两度求医并接受检测，11日确诊。

此外，流行病学调查发现，日前确诊的47岁国家公园局园景师与机场感染群有关。他曾于本月3日和4日到过T3，并去到另两名确诊病患曾到过的地点，相信是在那里受感染。