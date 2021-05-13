14个新地点曾有冠病病患到访

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年5月13日 1:32 AM

更新 / 2021年5月13日 7:16 AM

冠病确诊病患曾到过的新地点，包括怡丰城的TANGS及海底捞。（海峡时报）
冠病确诊病患曾到过的新地点，包括怡丰城的TANGS及海底捞。（海峡时报）

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（早报讯）冠病确诊病患曾到过的地点新增14个。

以下是确诊病患到过的新地点：

4月28日

  • 金文泰西2街第720座组屋昇菘超市（下午1时至下午2时）

 

4月29日

  • 裕廊坊的Cafe Amazon Singapore（下午2时至下午4时）

 

4月30日

  • 实龙岗花园大道第56座Srisun Express（早上8时至早上8时40分）
  • 武吉巴督中连路威城购物中心（West Mall）冷藏公司超市（傍晚6时至晚上7时）
  • 东海岸路新加坡美爵乐斯酒店（Grand Mercure Singapore Roxy）家味中餐馆（晚上7时30分至晚上9时）
  • 蔡厝港1道第190座组屋Anytime Fitness（晚上8时45分至晚上9时45分）

 

5月1日

  • 怡丰城TANGS（傍晚6时30分至晚上7时）
  • 怡丰城海底捞（晚上7时30分至晚上9时30分）

 

5月3日

  • 樟宜机场第三搭客大厦Central Thai（傍晚6时40分至晚上8时35分）

 

5月7日

  • 樟宜村路4号Changi Cycling Singapore（下午1时05分至下午2时）
  • 后港坊（Hougang Mall）（下午2时50分至下午3时50分）
  • 淡滨尼82街第844座组屋Street 82 Coffee House（晚上7时至8时）
  • 勿洛北4街第85座组屋凤山巴刹和熟食中心（早上8时30分至早上9时）
  • 张振南路11号Al-Azhar Restaurant（下午2时30分至下午3时）

 

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