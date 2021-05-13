14个新地点曾有冠病病患到访

（早报讯）冠病确诊病患曾到过的地点新增14个。
以下是确诊病患到过的新地点：
4月28日
- 金文泰西2街第720座组屋昇菘超市（下午1时至下午2时）
4月29日
- 裕廊坊的Cafe Amazon Singapore（下午2时至下午4时）
4月30日
- 实龙岗花园大道第56座Srisun Express（早上8时至早上8时40分）
- 武吉巴督中连路威城购物中心（West Mall）冷藏公司超市（傍晚6时至晚上7时）
- 东海岸路新加坡美爵乐斯酒店（Grand Mercure Singapore Roxy）家味中餐馆（晚上7时30分至晚上9时）
- 蔡厝港1道第190座组屋Anytime Fitness（晚上8时45分至晚上9时45分）
5月1日
- 怡丰城TANGS（傍晚6时30分至晚上7时）
- 怡丰城海底捞（晚上7时30分至晚上9时30分）
5月3日
- 樟宜机场第三搭客大厦Central Thai（傍晚6时40分至晚上8时35分）
5月7日
- 樟宜村路4号Changi Cycling Singapore（下午1时05分至下午2时）
- 后港坊（Hougang Mall）（下午2时50分至下午3时50分）
- 淡滨尼82街第844座组屋Street 82 Coffee House（晚上7时至8时）
- 勿洛北4街第85座组屋凤山巴刹和熟食中心（早上8时30分至早上9时）
- 张振南路11号Al-Azhar Restaurant（下午2时30分至下午3时）