14个新地点曾有冠病病患到访

（早报讯）冠病确诊病患曾到过的地点新增14个。

以下是确诊病患到过的新地点：

4月28日

金文泰西2街第720座组屋昇菘超市（下午1时至下午2时）

4月29日

裕廊坊的Cafe Amazon Singapore（下午2时至下午4时）

4月30日

实龙岗花园大道第56座Srisun Express（早上8时至早上8时40分）

武吉巴督中连路威城购物中心（West Mall）冷藏公司超市（傍晚6时至晚上7时）

东海岸路新加坡美爵乐斯酒店（Grand Mercure Singapore Roxy）家味中餐馆（晚上7时30分至晚上9时）

蔡厝港1道第190座组屋Anytime Fitness（晚上8时45分至晚上9时45分）

5月1日

怡丰城TANGS（傍晚6时30分至晚上7时）

怡丰城海底捞（晚上7时30分至晚上9时30分）

5月3日

樟宜机场第三搭客大厦Central Thai（傍晚6时40分至晚上8时35分）

5月7日