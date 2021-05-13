当街随机砍人 狂汉判监两年

（早报讯）狂汉光天化日下在蔡厝港持刀随机砍伤女郎一案下判，法官表示，尽管被告有精神问题，但不能免于牢狱之灾，判他坐牢两年。

这起案件发生在去年9月29日约中午12时02分，地点在蔡厝港3道第409座组屋楼下的露天停车场。

《新明日报》早前报道，23岁的被告梁宏伟（译音）在案发当天已经3天没吃药，他为了疏解压力，决定要做点事伤害他人，就到厨房拿了一把17公分长的刀子，之后到案发现场附近，朝一名27岁女郎猛砍，导致后者四肢、头和背被割伤，边逃边大喊求救。

女郎最终被休班警曹和两名客工挺身相救，而被告也因此抵触一项用刀子蓄意伤人的控状，日前认罪。

庭上曾揭露被告有精神失常病例，或患上精神分裂症。控方求法官判被告3到5年的监禁，不过被告的代表律师则表示，被告的过激行为是精神问题导致，要求更新被告的精神报告。

法官参考被告的精神报告后表示，心理卫生学院的报告显示被告的精神问题导致了他的激进行为，但即便如此，仍无法赦免被告免于牢狱之灾。

法官提到，被告曾在当兵时受到刺激，进而故意泄愤，攻击陌生人，导致受害人多处受伤，两周无法走路，时常做噩梦，事后也不敢再去事发地。

法官也希望被告出狱后能去心理卫生学院接受治疗，他的父母也应多关心被告，避免他重犯，最终判他坐牢两年。

被告昨日（5月12日）通过影像系统表示，并非有意伤人。他的代表律师也表示，被告想找机会和受害人道歉。

律师指出，被告遭还押后不久就已经意识到错误，他会继续服药。