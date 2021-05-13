装修商借老友162万反被指是大耳窿 法官令答辩人还债

（早报讯）认识超过20年的老友落难，装修商免利息借钱给朋友渡过难关，三年内一共借出162万余元。岂料老友迟迟不还债，反指装修商是“大耳窿”进行非法借贷。装修商入禀法院打赢官司，法官谕令老友必须乖乖还债。

根据本周发出的高庭判词，起诉人张永顺与答辩人关元兴认识超过20年，与彼此的家人都是朋友，但两人的背景迥异。

张永顺只有小学教育程度，当了多年散工后，设立自己的装修与建筑生意。关元兴则是一名金融从业员，拥有会计系的硕士学位。除了是朋友，两人也有商业往来，关元兴曾聘请张永顺为他的公寓进行装修，张永顺与妻子也找关元兴帮忙投资。

张永顺称他视关元兴为亲兄弟，所以答应借钱给对方。当时关元兴告诉张永顺，与他合作的一些投资者临时退出，导致他现金无法周转，他急需钱来支付员工的薪金与律师费等。

张永顺于是在2014年11月至2017年10月，七次从他或妻子的银行户头取出现金借给关元兴，总额达162万1000元。两人没有立下任何贷款协议。关元兴当时也发出六张支票给张永顺，让后者等他的银行户头有钱后，就可把这些支票兑现。

不过，关元兴辩称自己只向张永顺借了55万元，其余的百万余元是后者进行非法放贷所征收的利息，而关元兴也已经偿还149万余元。既然张永顺是在进行非法放贷，他因此不具备向关元兴讨钱的法律立场。

法官审理后认为，更多证据支持张永顺的说辞，包括他从银行户头提款的日期与金额、关元兴存入现金的日期，以及关元兴所签发的支票，总金额与张永顺所称的贷款额吻合。

法官指出，反观关元兴的说辞充满漏洞，他一会儿说自己是在2016年底首次向张永顺借钱，之后又改口说早在2015年中就曾向对方借贷25万元。此外，没有证据显示张永顺有进行非法放贷的行为，例如不断向关元兴追债。法官最终谕令关元兴偿还162万1000元给张永顺。（人名译音）