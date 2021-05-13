手术室技术员确诊 黄廷方综合医院门诊服务和手术不受影响

（早报讯）黄廷方综合医院手术室技术员确诊冠病，院方指症状是由鼻病毒引起，职员到过的手术室已消毒，接触过的病人检测结果为阴性，门诊服务和手术不受影响。

根据报道，这名42岁的马来西亚籍手术室技术员是在4月21日开始出现咳嗽症状。随着症状不断恶化，他于5月10日到医院员工诊所求医，并在同一天确诊。

黄廷方综合医院表示，这名职员早在4月14日因出现流感症状而到医院的员工诊所求诊，并接受了冠病检测，结果为阴性，他之后也拿了三天病假。

他4月21日开始咳嗽，并5月10日到员工诊所再次求医时检测为阳性。他的鼻病毒（rhinovirus）检测结果同时为阳性，临床评估显示症状是由鼻病毒引起。

由于他的循环阈值（Ct value）很高，显示体内的病毒少，而他的血清检测呈阳性，因此可能是在排除体内病毒，不会传染他人。

医院也已经使用UVC紫外线，对他到过的所有地方包括手术室消毒，所有与他接触过的病患也进行了检测，结果都呈阴性。

此外，和他接触过的家人也已经进行检测，但结果尚未出炉。医院表示这名确诊的病患目前情况良好，医院将继续为他和他的家人提供支持。

医院也表示，所有门诊服务和预定的手术都不受影响，院方也已向职员强调预防感染、遵守安全规则、以及生病时应该立即求医和留在家中的重要性。