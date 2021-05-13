马善高：人们应调整佳节安排 尽量待在家中

（早报讯）适逢开斋佳节，新增冠病社区病例的情况格外令人担忧。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高吁请人们重新考虑佳节安排，尽可能避免外出。

主管回教事务的马善高今天（5月13日）在面簿贴文说，佳节期间，许多人趁着长周末拜访他人住家或进行户外活动。

不过，鉴于当前疫情局势，人们应尽量透过线上平台交流，若确有必要外出，则务必严格遵守安全管理措施。

他引述教育部长兼财政部第二部长黄循财前天在国会发表的部长声明说，我国正处于刀口上，社区病例下来几周有可能增加或减少。“鉴于无关联病例数字持续增加，感染群也有所扩大，情况格外令人担忧。”

马善高因此吁请全体人民负起责任，继续守护家人和新加坡的安全。

截至今天中午，我国新增32起冠病病例，其中包括24起社区病例。社区病例当中，有17起属樟宜机场感染群。