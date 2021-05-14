樟宜机场感染群添19起病例 成目前最大活跃感染群

（早报讯）樟宜机场感染群激增19起病例，其中八人也初步确诊感染源自印度的B1617变种病毒，有待进一步检测确诊。该感染群连日扩大至46起病例，成为目前最大的活跃感染群。

根据卫生部文告，这些病例当中有八人在第三搭客大厦（T3）工作、另八人是早前确诊病例的同屋住户、家人或密切接触者，另有两人早前曾到过T3。

其中，在T3工作的包括四名受雇于Ramky Cleantech Services的清洁工，其中两名分别为49岁和33岁的马来西亚籍男子在隔离期间出现症状，却都没有通报，之后和另一名77岁女同事初步确诊感染变种病毒。

其他初步确诊感染变种病毒的包括一名受聘于莱佛士医疗的57岁保健助理。他在接受定期轮流检测当天出现症状却也并未通报，检测结果出炉后确诊。

另有一名在勿洛水池路第744座组屋的麦当劳工作的52岁女子则与早前确诊病例有过密切接触，她出现症状后并未求医，隔离期间接受检测后确诊。

其余三名初步确诊感染变种病毒的包括一名曾到访T3的44岁Go Jek私召车司机，以及与日前确诊病例同住、在SBY Frozen Food Supply从事行政人员的58岁女子，还有一名20岁淡马锡理工学院男学生。该名学生自本月7日起居家学习。

另外，卫生部日前指出，曾在本月3日及之后到过T3的公众将可免费接受冠病检测。经过进一步流行病学调查，曾于本月1日和2日到过T3的公众也能接受检测。卫生部会陆续通过短信告知这些公众预约详情。

我国新增32起冠病病例，其中24起来自社区，是自去年7月以来新增社区病例最多的一天。机场感染群的病例已超过陈笃生医院感染群的44起病例。