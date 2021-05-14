冠病病患到过地方 新增50多个地点和时段

（早报讯）冠病确诊病患曾到过的地点昨天（5月13日）新增50多个，其中包括以下商场和餐馆等地点：

5月1日

●菜市巷6号菜市联合宫（早上10时05分至10时35分）

●星耀樟宜的Maison de PB（下午2时15分至4时05分）

5月2日

●Tampines 1购物商场的The Sushi Bar（早上11时50分至下午1时50分）

5月5日

●淡滨尼宜家（上午11时40分至12时45分）

●巨人霸市（Giant）（下午1时10分至2时05分）

5月6日

●菜市巴刹（早上10时30分至中午12时30分）

●亚历山大路的宜家（下午2时20分至3时45分）

●勿洛广场（Bedok Mall）（傍晚7时15分至8时25分）

5月7日

●勿洛北1街第216座巴刹与熟食中心（早上9时15分至9时45分）

●利达广场（Seletar Mall）的餐馆Saizeriya（中午12时25分至下午1时20分）

●杨厝港ActiveSG体育馆（傍晚7时40分至晚上9时40分）

5月8日

●百汇广场（Parkway Parade）的Sushi Express（下午3时45分至4时35分）

●百汇广场的BEST DENKI（下午4时35分至5时50分）

●香格里拉圣淘沙度假酒店（Shangri-La's Rasa Sentosa）的Silver Shell Café（晚上7时至9时）

5月9日

●白沙坊（White Sands）的Cookhouse by Koufu（早上9时15分至10时30分）

●大巴窑4巷第93座湿巴刹和熟食中心（早上10时至11时）

5月10日

●文庆路上段巴刹与熟食中心（中午11时50分至12时20分）

5月11日

●狮城大厦（Plaza Singapura）的Hot Tomato Bistro、Cold Storage和DAISO（下午1时45分至5时）

●勿洛坊（Bedok Point）的Saizeriya（傍晚6时30分至7时15分）

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获当局通知。公众也可通过“合力追踪”（TraceTogether）应用或电子政府密码应用（SingPass Mobile）中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。