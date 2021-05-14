新电信全年业绩将有12.1亿元净特别账项亏损

（早报讯）新加坡电信（Singtel）截止2021年3月底的下半年和全年业绩将出现8亿3900万元和12亿1000万元的净特别账项亏损，因为它已为两项投资计提共6亿8800万美元（9亿2500万新元）的非现金减值费用，而澳洲子公司澳都斯（Optus）也将在下半年就其网络资产计提非现金减值费用与减记（non-cash impairments and write-downs）和就员工薪酬计提特别账项开销。

新电信今早（5月14日）发布消息时指出，将分别为数码行销公司Amobee和网安公司Trustwave，计入4亿3800万美元和2亿5000万美元的非现金减值费用。快速发展的数码行销行业和网络安全行业的快速转变，以及冠病导致的经济震荡，已影响到这两家公司扩展规模的能力。这两家公司因此将需要更长的周期来实现它们的业务计划。集团因此做出这个举动。

文告还表示，新电信已经开始对这些业务进行战略检讨，以加强集团要专注的地方，并确保这些资产能取得增长。

新电信集团总裁袁坤满解释说：“我们需要专注于我们的战略议程。在过去两年中，由于行业和运营方面的挑战，这两项业务都面临着越来越大的压力。冠病大流行也影响了业绩，企业和广告商在经济进入封锁期时紧缩了腰包。Amobee看到北美一些最大的代理商和广告商的广告支出几乎收缩了一年之久。在这种背景下，显然需要检讨这些主要的投资，以确定方法增加成功执行的概率。”

他表示：“这个战略检讨可能涉及产品或业务部门的重组、全部或部分撤资或与其他行业参与者的业务合并。我们对所有类型的战略伙伴关系和交易持开放态度，包括邀请那些具有互补能力并能提高有关业务的价值的投资者。网络安全仍然是我们的集团战略和资讯通信科技产品的核心，这个检讨将着眼于确保我们抓住亚太地区的增长。”

新电信预期在5月27日发布全年业绩，并将分享集团的战略方向和要务的更多详情。