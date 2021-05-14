（早报讯）市场对通货膨胀和疫情复燃的担忧升高，打击了投资者的信心，亚太股市昨日全面挫跌，东京股市跌幅最大。

美国隔夜股市则纷纷上扬，道琼斯工商指数起1.29%，标普500指数起1.22%，纳斯达克指数起0.72%。

本地股市昨天（5月13日）休市，受到美国股市连挫两天的影响，新加坡海峡时报指数周三连续三天下滑，跌0.67％，闭市报3123.26点。

周五值得关注的股票如下：

*新加坡电信（Singtel）今早宣布，截止3月底的下半年和全年业绩将出现8亿3900万元和12亿1000万元的净特别账项亏损，因为它已为两项投资计提共6亿8800万美元（9亿2500万新元）的非现金减值费用，而澳洲子公司澳都斯（Optus）也将在下半年就其网络资产计提非现金减值费用与减记（non-cash impairments and write-downs）和就员工薪酬计提特别账项开销。

*亚洲医疗保健专家（Asian Healthcare Specialists）今早发布业绩，上半年净利同比增加98.8%至202万8000元，营收也翻倍至1335万元，主要是来自新新收购医疗集团Cornerstone Asia Health（简称CAH）的贡献。

亚洲医疗保健专家持有CAH的51%股权，后者为集团贡献了687万元。集团将派发每股0.42分的中期股息。

*马可波罗海业（Marco Polo Marine）今早发布业绩，集团转亏为盈，在上半年取得590万元的净利，营收也上扬13.8%至2110万元，主要是因为造船与修船业务同比增长34.5%。

不包括外汇损失与一次性收益，集团息税折摊前盈利（EBITDA）同比飙涨255%至390万元。

*ESR房地产信托（ESR-REIT）完成以6050澳元（6240新元），向保荐商收购澳大利亚ESR Australia Logistics Partnership的10%股权的交易。这是信托首次向保荐商进行的收购，并且是它首次进军海外。

*海陆控股（Hai Leck）今早要求暂停交易。

*腾飞瑞资（Ascendas REIT）与丰业银行（ScotiaBank）进行利率掉期（Interest Rate Swap）来对冲现有的1亿5000万美元绿色贷款。该股周三报2.92元，下跌两分。

*金光农业资源（Golden Agri Resources）在今年第一季转亏为盈，净利为4100万美元，去年同期则净亏9500万美元。这主要是原棕油市价上涨，带动第一季营收同比上扬24％至20亿4800万美元。该股周三收报0.275元，增加5.77％。

*砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）今年第一季的每单位派息（DPU）同比增加31.9％至1.759元，远高去年的1.334元。首季可派发收入报2364万1000元，比去年同期增47.8％。该股周三下滑0.54％，报0.92元。

*亚化集团（AsiaPhos）发布盈利预警，今年第一季的净亏损预计会比去年同期大，主要由一次过及非经常性准备金被冲销所致。该股周三报1.6分，全日跌5.88％。

*由于KPMG和德勤（Deloitte）审计的财务报告有误，荣控股（Sakae Holdings）接到新加坡交易所监管公司的质询，后者要求集团采纳报告中强调的内部控制建议。该股周三收于0.144元，无起落。

*利德环保技术（Leader Environmental Technologies）与中国山东省政府签订合资协议，投资2亿5500万元人民币（5260万新元）在动物粪便、污泥和废水处理项目。该股周三收报0.12元，上涨7.14％。