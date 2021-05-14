在外用餐不归还碗碟托盘 重犯者将面对300元罚款

（早报讯）从6月1日起，公众在小贩中心用餐后，必须清理用过的餐具和归还托盘，桌面上也不能留下纸巾和菜渣骨头等垃圾。这项规定会从今年第四季起逐步扩大到咖啡店和食阁。

多年来的教育并未显著提升公众在外用餐后、归还碗碟和托盘的意识，国家环境局将从9月开始在小贩中心执法，屡劝不听的食客初犯会接获书面警告，重犯者将面对300元销案罚款或被控上庭。

环境局今天（5月14日）召开记者会宣布这项新条例时说，为了在冠病疫情期间提升公共环境卫生，当局吁请公众维持公共场所卫生和清洁，以保护其他食客。

从6月1日至8月31日，环境局会先给予三个月的适应期。安全距离大使、新加坡保洁运大使、社区义工和环境局人员会在小贩中心提醒食客归还托盘和碗碟。当局也会在小贩中心安装更多托盘架。

执法行动从9月1日开始，涵盖全国111个小贩中心。到时，执法人员会先提醒留下餐盘的公众，若对方不听劝，初犯者将接获书面警告。第二次违例，销案罚款为300元，第三次则可被控上庭。一旦上庭，刑罚与乱丢垃圾相同，根据环境公共卫生法令，最高罚款金额可达2000元。

除了小贩中心，环境局也会与新加坡食品局合作，从第四季开始陆续在私人咖啡店和食阁执法。