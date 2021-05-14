人力部为关怀员工津贴拨款100万元 协助业主为外包员工提供休息区

（早报讯）人力部为关怀员工津贴拨款100万元，协助符合条件的大厦业主和服务买家为外包员工提供休息区，超过2000名清洁工和保安人员等低薪员工将受益。

人力部是在2019年12月推出针对外包员工休息处的劳资政三方建议，之后也宣布设立关怀员工津贴（Workcare Grant），改善本地低薪员工的工作环境。

建议包括为低薪员工提供适当的休息处，并且鼓励国人对这些员工表示感谢。

其中，津贴分为两个层级，政府将为业主承担80％的费用。如果是新设休息区最高可获8000元津贴，如果是提升现有休息区最高也可获得3000元津贴。

申请的业主和买家须至少聘请10名外包员工，津贴将由全国职工总会U关怀中心（NTUC U Care Centre）发放，详情可上www.mom.gov.sg/workcare查询。

人力部长杨莉明和人力部高级政务部长扎吉哈今早也走访裕廊坊，参观了裕廊坊为外包员工所提供的休息处

杨莉明说：“我们希望购买服务的业者能认识到工作能外包，但对员工的关怀是不让外包的，他们应通过具体行动让员工感受到被重视，工作受到认可。”

扎吉哈则指出，为外包员工提供休息区则只需额外空出房间，进行简单的装修和提供电器，希望津贴能展现出政府的决心，并推动更多业者踏出这一步。