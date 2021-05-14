新加坡16日起禁止堂食到6月13日 群聚限两人

（早报讯）我国后天（5月16日）起进一步收紧防疫措施，最多只能两人一同外出，登门访客每日也不能超过两人。与此同时，所有餐饮场所只能打包，不能堂食。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇和教育部长兼财政部第二部长黄循财今天在记者会上宣布这项消息。

颜金勇说，本地过去一周出现71起本土传播病例，多数与已知病例和感染群有关，但有15起无关联病例。无法找到这些病例的感染源头令人担忧，因为这意味着社区内仍有未发现的病例。

樟宜机场过去一周也出现新感染群。黄循财说，当局已采取行动控制和阻断病毒在机场员工之间传播，但过去几周有许多公众到过机场，因此担心仍有一些病例隐匿在社区。

有鉴于此，政府将从后天起（16日）进一步收紧安全措施至6月13日。所有餐饮场所，包括咖啡店和小贩中心，将禁止堂食。

所有婚宴，不论人数，也必须停办。对于原定后天举行婚宴的新人，当局将给予通融，新人可继续举办婚宴，但必须为所有来宾进行活动前检测。

聚会人数限制则从五人减至两人，包括出门采购、运动等。登门访客每日也不能超过两人。黄循财说，政府强烈鼓励大家尽可能多待在家中，必要时才外出。

在家办公也将再次成为受默认的工作安排。

黄循财说：“这次病毒的扩散的确是一场挫折，但我们确保新加坡能安全度过这场危机的决心并没有动摇。”

他强调，此次采取一揽子严格且必要的措施，相信能控制新一波病例的攀升。当局会根据情况进行中期评估，如果需要，将毫不犹豫采取更严格的措施。