学生确诊病例 相信大多与Learning Point补习教师有关

（早报讯）多三所学校有学生确诊染上冠病，相信他们大多与昨天（5月13日）确诊的Learning Point女补习教师有关联，卫生部将在较迟时公布详情。

除了当局昨天透露的杨厝港小学，据本报了解，光华学校和圣斯德望学校圣斯德望学校（St. Stephen's School）也各有两名学生确诊，圣安德烈小学有一名学生染病。卫生部还在进行调查，学生病例相信大多与女补习教师有关联。这三所小学今天关闭，实行居家学习。

领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财今天(5月14日）在记者会上强调，目前已知的学生病例都是在学校外受感染，校园未出现传染的情况，包括育德中学和维多利亚初级学院。

教育部已采取严谨的管控措施，避免病毒在校园传播，并及时发现病例。

与确诊病例有密切接触者都会接受隔离并进行必要的检测，作为第一道防线。第二道防线是在必要时，为所有学生、学校职员等进行检测。教育部早前在育德中学和维多利亚初级学院发现无关联病例时便做了全校检测的安排，结果都呈阴性。

学校将提高警惕，包括强制规定大家使用口罩，而不是先前在特定情况下，允许教师使用面罩。

黄循财提醒师生，如果身体不舒服，应马上求医，留在家中休息。