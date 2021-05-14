捡到手提包占为己有 女子涉盗刷包内信用卡被控

（早报讯）女郎捡到手提包后占为己有，盗刷包内信用卡，花超过万元购物，落网后被控。

根据警方文告，警方在4月30日接获一名受害者的通报，指遗失的信用卡出现多笔未经授权的交易。商业事务局人员随后展开调查，于本周二（5月11日）确认一名31岁女郎的身份，将她逮捕归案。

初步调查显示，女郎相信捡到受害人遗失的手提包，里面装有受害人的钱包和几张信用卡。据悉，女郎使用其中一张信用卡进行未经授权的交易，盗刷金额超过1万1000元。

当局人员在案件中起获了一个黑色女性手提包、一瓶女士香水、一个黑色男士钱包、一个黑色手拿包、几张信用卡，以及一件黑色长裤等。

涉案女郎今天将在欺骗及不诚实盗用财物（dishonest misappropriation of property）的罪名下，被控上法庭。欺骗罪若成立，可被判坐牢最长10年及罚款；不诚实盗用财物罪成，则将面对高达两年监禁，罚款，或两者兼施。

警方提醒公众，盗用他人的信用卡是严重的罪行，并吁请公众尽量把信用卡带在身上。警方表示，公众若丢失信用卡，应立即通知银行，而在付费时应选择开启短信提示。另外，公众也应定期检查银行账单，当发现可疑交易记录，应及时联系银行。