两阿嫂大巴窑中心起争执互骂

（早报讯）两名阿嫂不知何故在大庭广众起争执，其中一人大爆粗口，另一人则朝对方吐口水。

网媒SgfollowsAll昨日（5月13日）上载一则贴文和视频，有两名阿嫂在众目睽睽下吵架。据了解，这起事件发生在昨日（5月13日）下午，地点位于大巴窑中心的巴士转换站。

视频显示，一名黑衣阿嫂不断用福建话爆粗口骂一名灰衣阿嫂，灰衣嫂则一边乘搭电动扶梯下楼，一边转身并拉下口罩，“呸”的一声朝黑衣嫂吐口水。

身材矮小的黑衣嫂身后有一台行动辅助工具（PMA），相信是她的行动工具，她气得站起身走上前骂人，但并没有跟着灰衣嫂搭电动扶梯下楼，只是站在扶梯前开骂。

根据视频，黑衣嫂在吵架的过程中没有戴口罩，在周围用餐的食客和行人也纷纷望向两人，看似对她们的行为感到莫名其妙。

《联合晚报》记者今早走访现场，找到事发时尝试劝架的保安人员伊斯雷尔（Israel，62岁）。

他说：“我不认识这两名阿嫂，她们原本一起坐在巴士转换站里的椅子，过后不知为何起了争执。”

伊斯雷尔称自己听不懂阿嫂们吵架的内容，只好叫灰衣嫂赶快离开，结束这起争执。

他说：“灰衣嫂走后，黑衣嫂仍气呼呼地大声对周围的人说话，看似在批评灰衣嫂。”

他见周围的人没有搭理黑衣嫂，事情也告一段落，便离开现场。

截至今早11时，此视频累积高达三万的点击率，引起网民热议。