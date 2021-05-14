工资会：业绩复苏或增长企业应恢复薪金水平

（早报讯）各行各业接下来预计将以不平均的步伐复苏，去年3月和10月发布的工资指导原则仍然适用，但业绩已复苏或者实现增长的企业，应该着手逐步恢复薪金水平，以及提前落实招聘计划。

全国工资理事会今早（5月14日）在记者会上提出附加指导原则，将去年发布的工资指导原则适用期延长至11月30日，并做出以上建议。附加指导原则已经得到政府采纳。

工资会去年3月建议，雇主应优先考虑降低非工资成本、妥善管理冗员，并继续推动商业和劳动力转型，以维持业务和保住员工饭碗。如果必须减薪以削减成本，管理层也应带头减薪，雇主也仍应尽力发放俗称“第13个月花红”的常年工资补贴。

去年10月，工资会也在补充指导原则中提出适当减薪六大原则，其中包括提倡灵活工资制，吁请更多雇主将基本月薪的一部分转为可变动工资。

新加坡金融管理局早前宣布，我国今年的经济增长预计将介于4％至6％。与之相比，去年的经济则出现5.4％的萎缩。劳动市场也已经开始出现改善的迹象，但人力部强调失业率仍然高于疫情暴发前的水平，接下来劳动市场复苏或许将会是缓慢而且不平均的。

工资会今早也宣布在今年较迟时候再度开会，讨论适用于12月1日至明年11月22日的工资指导原则。这将是工资会第五次一年两度开会，此前四次分别是1998年（亚洲金融危机）、2001年（美国911恐怖袭击）、2009年（全球金融危机）和去年。

全国雇主联合会以及全国职工总会也发声明表示对附加指导原则的支持。政府和雇联会也号召更多雇主采纳灵活工资制度，职总则希望去年削减工资保饭碗的雇主，能够优先恢复员工的基本工资。