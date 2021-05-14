疫情消息刺激 昇菘集团股价暴涨11％

（早报讯）昇菘集团（Sheng Siong）今天（5月14日）股价暴涨10.67％或16分，创下近十年来最大单日涨幅，闭市报1.66元，因新加坡疫情升温及防疫措施进一步收紧。它今天股价一度涨12.00％或18分，达到1.68元盘间最高位。

昇菘集团股价去年因冠病疫情暴发而一度在半年内飙升约50％至去年8月间的1.85元历史高峰，后来疫苗相续宣布以及疫苗接种的进展，其股价以较慢的速度慢慢的回跌至1.50元。它今天是本地股市全场涨幅百分比最大的非低价股，而且在股市一片跌声当中，它16分的涨幅高居全场第一。该股的5736万股交易量，位居全场第12，其9311万元的交易总值，则位居全场第八。

我国政府今天午后宣布，后天（5月16日）起进一步收紧防疫措施，最多只能两人一同外出，登门访客每日也不能超过两人。与此同时，所有餐饮场所只能打包，不能堂食。

在今天股市尾盘闭市前一个小时内，政府另又发布我国今天新增52起冠病确诊病例，其中24起来自社区，28起属境外输入。樟宜机场感染群再增13人，目前已扩大至59人。今天新增病例高于昨日下午发布的32起，本土社区病例维持在昨日的24起的十个月来最高水平。

由于本地疫情升温，新加坡很有可能无法达到重启新港航空泡泡的要求。昨日本地股市假期休市，今天新航（SIA）和新翔集团（SATS）的股价分别挫跌5.66％和3.91％，闭市报4.50元和3.69元。但上个月刚成为海峡指数成份股的星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），却成为今天跌幅最大的成份股，股价跌6.08％至1.39元。

仅两只海峡指数成份股上涨，它们是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）以及新交所（SGX），股价分别涨0.78％和0.50％，闭市报2.58元和10.11元，表现远优于海指的2.18％跌幅。