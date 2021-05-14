画家、前南中老师陈子凯逝世

（早报讯）本地画家、前南中美术老师陈子凯今天（5月14日）下午1时半逝世，享年84岁，遗下太太和三个儿子。

陈子凯太太李丽贞（83岁）接受《联合早报》访问时说，陈子凯两三年前患上失智症，胃口很不错，家人以为他可以多活两年，但今天看家庭医生回家后，吞不下粥，突然昏迷，在救伤车送往医院途中不治。

陈子凯毕业于南洋美术专科（今南洋艺术学院）西洋画系，从1971年至1997年担任南洋女中美术老师、美术部主任，桃李满门。他在2017年为配合南中创校100周年庆典举行第四次个展“山水情怀”，展览售出画作部分盈余捐赠南中。

多年来，陈子凯每个星期六招来南中毕业生和画友到家里聚会画画，一一给予指点，深得学生校友的爱戴。他曾是南洋美专校友会主席。

陈子凯退休后全心投入创作，自2000年起至逝世，总共举办五次个展，最后一次是2019年的“陈子凯83岁油画展”。他与一批志同道合的画友（如中华美术研究会）到世界各地写生作画，画风从早年的写实发展成半抽象化风格，笔触时而粗犷、写实，时而朦胧、浪漫，构图汲取中国水墨画的灵感，也以大量明亮鲜明的色彩色块，层次分明地赞美大自然的美。

陈子凯说过：“我醉心于风景画，极力表现大自然之情愫，抒发情感，体现审美理想，引起观众的感受和认同。因此我坚持写生，周游世界，以艺术家的心灵、慧眼去观察、体验、创作，把大自然神韵升华，表现情恋之美与神采之美的对比、交融和谐以致统一。”

治丧处明天（15日）下午5时起，设在陈子凯住家（50 Jalan Tambur S576816），下星期二（18日）中午出殡。