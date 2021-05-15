教育部：现阶段不停课 安全管理措施周一起收紧

（早报讯）本地学校和高等学府“高警戒解封第二阶段”将不停课，但安全管理措施将从下周一（5月17日）起收紧，以遏制冠病病毒传播的风险。

教育部今晚（5月14日）发文告做出以上宣布。相关措施涵盖教育部幼儿园、中小学校、特别教育学校、初级学院与励仁高中以及所有高等学府。

周一起落实的措施，包括：

除非基于医疗理由或学童未满12岁，否则所有教职员和学生都须戴口罩，不能以面罩取代；

讲堂课规模不得超过50人；

所有活动参与人数从五人减少至两人；

在语言中心、音乐中心和美术中心等校外设施的课程移到网上进行；

所有课外活动重新设计改为在网上进行；

校外课外活动继续暂停；

面对面的活动也暂停，所有大型活动取消或延迟，或在有可能的情况下以视讯方式进行。

学校也会要求学生休息时间留在相隔一米的座位上，不得随意走动交流；在校活动及学后托管中心继续运作，但须遵守收紧后的安全管理措施。

校内考试、O水准和A水准会考年中母语考试，也会在符合安全距离措施的课室中进行。

教育部也说，所有高等学府面对面课程都须控制在50人以内，否则得在网上进行；考虑到学生在校时间较长，当局也允许他们在符合安全措施情况下，继续在校内餐厅和食堂用餐；考试也改在不超过50人的课室中举行，或者在可能的情况下通过网络进行。

补习与教育中心则可以继续运营，但当局鼓励他们改为网上授课。