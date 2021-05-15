（早报讯）我国新添两个感染群，分别与日前确诊的百汇中心Learning Point补习教师和盛港综合医院手术室男护士有关联。

根据卫生部昨天（5月14日）晚间的文告，五名到过Learning Point补习中心的学生，与在该中心任教、本月12日确诊的50岁女补习教师形成新感染群。

五名染病的学生的年龄介于七岁至九岁，他们分别就读于圣斯德望学校（St. Stephen's School）、光华学校和圣安德烈小学。他们于本月13日确诊。

昨天新增的24起社区病例包括一名在仁益药房（Unity）工作的39岁菲律宾籍男子。他与早前确诊的盛港综合医院手术室男护士同住，并和另一起关联病例、本月12日确诊的杨厝港小学七岁菲律宾籍学生是家属关系。三人形成新的感染群。

卫生部说，这名男子并没有出现症状。他本月11日被隔离，13日接受检测，隔天确诊。他早前已接种了两剂冠病疫苗，血清检测结果则尚未出炉。

陈笃生医院感染群新添一起病例，使该感染群增至45人。新增的病例是一名88岁新加坡籍男子，他上个月19日入住陈笃生医院9D病房，29日转入全国传染病中心。他本月2日起每日接受检测，结果皆呈阴。不过，到了本月12日，他的检测结果呈阳。这名病患的血清检测结果呈阴性。

昨天也有四起无关联病例。其中一人是受雇于新翔食品服务（SATS Food Services）、在樟宜监狱担任厨师的39岁中国籍男子。他本月12日出现症状，到家庭诊所求医时接受检测，隔天确诊染病。这名病患已接种了两剂冠病疫苗。

另一起病例则是在煮炒公司WOK HEY白沙坊（White Sands）分店工作的22岁新加坡籍男子。他本月10日晚间出现症状，隔天求医并接受检测，13日确诊。

无关联病例中还包括一名已退休的70岁新加坡籍女子。她同样是本月10日晚间出现症状，13日确诊。

最后一起无关联病例则是一名GrabFood送餐员。这名48岁男子本月12日晚上出现症状，隔天到新加坡中央医院求诊，并于14日确诊冠病。

四起无关联病例的血清检测结果尚未出炉。