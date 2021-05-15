冠病病患到过地方 新增80多个地点和时段

（早报讯）冠病确诊病患曾到过的地点昨天（5月14日）新增80多个，其中包括以下商场和餐馆等地点：

4月30日

●白沙坊（White Sands）的仁益药房（Unity）（早上8时30分至晚上10时20分，另有几天不同时段）

●盛港广场的巴刹与熟食中心Kopitiam Square（下午4时至隔天凌晨4时，连续10天同个时段）

5月1日

●东福坊（Eastpoint Mall）的泰国餐馆Sanook Kitchen（晚上7时40分至8时40分）

5月5日

●199号新桥路的东北大串（深夜零时10分至1时30分）

●后港61街第685座组屋的新兴记粥品（中午12时至下午1时15分）

●圣淘沙名胜世界的豪华帆船“美帆吉舟”（The Royal Albatross）（下午5时35分至晚上9时）

5月6日

●利达广场（The Seletar Mall）的Swensen’s餐馆（晚上7时20分至8时20分）

●巴耶利峇中心PLQ商场的西部马华（晚上7时30分至8时）

●PLQ商场的星巴克（晚上8时至9时）

5月7日

●义安城的New York Skin Solutions（上午10时40分至下午12时55分，另有几天不同时段）

5月8日

●18 Tai Seng商场的添好运（上午11时50分至下午1时35分）

●18 Tai Seng商场的kcuts（下午12时35分至1时15分）

●马里士他肉骨茶（下午2时30分至3时15分）

●马林百列第84座小贩中心（下午3时至4时）

●义顺卉合坊（Junction 9）（下午4时至4时30分）

●忠邦城巴刹与熟食中心（下午5时至5时45分）

5月9日

●Aperia购物中心的kcuts（中午12时至下午1时）

●肯特岗One@KentRidge的汉堡王（Burger King）（下午2时15分至3时15分）

5月10日

●盛港河滨坊（Rivervale Mall）（上午9时至11时，另有几天不同时段）

●盛港勘宝坊（Compass One）（上午11时至下午12时50分）

●滨海湾金沙赌场（上午11时15分至下午6时）

●大巴窑7巷的昇菘超市（下午3时至3时30分）

●Tampines 1商场的日本两元商店Daiso（下午4时至4时50分）

●111索美塞（TripleOne Somerset）的烘焙店So Good Bakery（上午9时15分至9时45分）