樟宜监狱厨师确诊 约5000人将接受冠病检测

（早报讯）樟宜监狱一名厨师确诊，约5000名囚犯和监狱员工等人将在接下来几天陆续接受冠病检测。新加坡监狱署也加强防疫措施，从周一起，暂时禁止家属探监。

新加坡监狱署今天（5月15日）发布文告，证实樟宜监狱一名在A5大楼内工作的厨师确诊。这名厨师于本月12日下班后感到身体不适，当天傍晚到诊所就医，并在隔天确诊。这名病患已接种两剂冠病疫苗。

监狱署在得知厨师确诊后，立即暂停厨房运作，展开接触者的追踪工作。目前，这名患者的所有的密切接触者已被隔离。那些受影响的囚犯则会在监狱里接受隔离，与其他囚犯隔开。

监狱署也已为受影响的A5大楼进行彻底清洁和消毒。同时，当局也已开始为曾在本月10日至12日，到过A5大楼的囚犯、员工、义工等共1050人，进行聚合酶链反应检测（PCR），检测目前还在进行中。为以防万一，在A5大楼进行的活动如家属探访、辅导等都已暂停。

监狱署也采取预防措施，在接下来几天检测所有A组大楼内的囚犯、员工等，以确保病毒不会在未被察觉的情况下于监狱里扩散。为进行检测，所有活动如囚犯改造计划也将暂停。

樟宜监狱共有约5000人将陆续接受检测。

监狱署也在文告中指出，随着卫生部昨天宣布加强防疫措施，从周一起，樟宜监狱所有面对面的家属探访和视讯将改成通话方式进行，直到另行通知。

那些已经申请到樟宜监狱探访的家属，将自动改成以通话进行。囚犯也能继续通过电子信件和家属沟通。