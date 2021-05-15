明天起不准堂食 工运与伙伴合作为送餐员提供用餐休息处

（早报讯）全国职工总会俱乐部、宏茂桥城（AMK Hub）和裕廊坊等邻里商场，以及全岛其他社区空间，下来将为送餐员提供一个休息处，让他们在不能堂食的新措施下有地方安心用餐和休息。

职总中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩今早（5月15日）在面簿贴文指出，随着我国将在本周末准备进入高警戒解封第二阶段，送餐员也正加紧应对送餐需求下来将增加的情况。全国配送人员协会也担心，在不能堂食的规定下，送餐员将没有妥当的地方休息和吃饭。

As Singapore prepares for heightened safe management measures this weekend, our food delivery personnel are stepping up... Yeo Wan Ling on Friday, May 14, 2021

为此，工运将与伙伴和设施网络合作，为送餐员提供安全的休息处。更多详情稍后公布。

工运也吁请更多设施管理伙伴为送餐员提供较长的停车宽限期，因为送餐需求的增加将导致更长的等候时间；以及提供方便送餐员用餐的空间，让他们能在保持安全距离措施的情况下安心用餐。

职总助理秘书长郑德源昨天也在面簿贴文说，先驱区基层在新域（The Frontier）民众俱乐部对面设立了一个休息处，方便在裕廊西、文里和先驱一带工作的送餐员休息和用餐。