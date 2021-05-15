染冠病35名机场工作人员未有重症 1万名受检者绝大多数未受感染

（早报讯）截至5月14日，被确诊染上冠病的机场工作人员共有35人，其中没有任何一名病患出现重症症状，也没有人需要氧气治疗或转入加护病房；目前完成检测的1万名机场工作人员当中，绝大多数的检测结果呈阴性。

新加坡民航局今天（5月15日）中午发文告进一步说明樟宜机场冠病感染群病患受感染情况，以及当局所采取的防护措施。

民航局也说，接下来当局将检测樟宜机场搭客大厦约8000名办公室人员；所有染病风险较高的工作人员也会每七天进行一次定期轮检，这比原本14天一次更为频密。

民航局指出，最早染病的病患是几名在第三搭客大厦A登机区域工作的清洁工，他们有可能与通过这个区域抵境的乘客接触，其中就包括来自南亚地区的旅客，随后出现的病例则来他们的密切接触者和同事，以及在同个区域零售商店的工作人员。

民航局说，许多病患曾在第三搭客大厦地下二层的餐饮店用餐，这进一步造成在该处用餐的公众染病。

根据文告，樟宜机场目前安排来自高危地区和国家的乘客使用不同的登机区域、入境大厅、行李传送带和洗手间，并护送他们到独立的健康检查站进行抵境检测，避免他们和来自低风险地区和国家的乘客接触。

民航局也会加紧为未接种疫苗的10％机场工作人员打针，以及为不同组别的工作人员划定不同的休息区域。除了不能互相接触，当局也为在高风险区域工作的人员提供送餐服务。

樟宜机场第三搭客大厦地下二层本月10日就关闭进行清洗消毒，民航局说Kopitiam食阁以及职总平价超市的消毒工作已经完成，其他店面的卫生及安全管理措施的检讨工作正在进行。

星耀樟宜的清洁与消毒工作也在进行中，接下来消毒范围将扩大至转机区。