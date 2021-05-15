新美第四十届“虎油”陆军演习成功举行

（早报讯）新加坡陆军和美国陆军“虎油”双边演习日前成功举行，双方将领在演习闭幕式上为象征两军长期友好卓越关系的第40届演习纪念标志揭幕。

国防部周五（5月14日）发文告指出，这项常年旅级演习本月7日至14日通过视讯方式举行，演习内容包括根据一个区域防务情境联合制定行动计划，以及一系列的专业交流。

参与演习的包括新加坡陆军第6师总部和第9步兵旅，以及美国陆军第25步兵师总部、第2步兵旅战斗队和夏威夷国民警卫队第29步兵旅级战斗队。

虎油（Exercise Tiger Balm）演习始于1981年，是两军历史最悠久的双边演习。

我国陆军参谋长朱伟义准将指出，双方通过相互学习增强专业精神和互操作性，建立了牢固的友谊，以及反映了彼此的信任与合作精神。“这是虎油演习的标志，也是两军关系的基石。”

美国陆军太平洋司令部副司令布拉加（Jonathan P. Braga）少将则说，虎油演习彰显两军之间的密切合作与对彼此的深切敬意。“它是巩固两军互操作性的催化剂，并为自由开放的印度太平洋地区做出了贡献。我们期待伙伴关系在演习中继续发展。”

国防部也说，除了“虎油”演习，新美陆军也通过专业交流计划、互派学员和双边及多边演习进行广泛的互动。