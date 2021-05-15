妇女叫外卖投诉 送来披萨不熟好像吃口香糖

（早报讯）一家四口趁开斋节公共假日一起用晚餐，兴致勃勃叫了连锁披萨店的外卖，谁知一口咬下却发现披萨饼不熟，“全部都是面团”。

读者刘女士（37岁，公司经理）在前天（13日）晚打通《联合晚报》热线，投诉自己当天傍晚5时许拨通一家连锁披萨店的热线，叫了两份大号的夏威夷厚饼披萨，总值49元。

刘女士说，4岁和8岁的小孩从上个星期起就吵着要吃披萨，一家人便趁公共假日叫了披萨外卖。

“披萨送来时还是热乎乎的，但打开后我发现饼底异常的薄。我还以为他们送错了薄饼披萨给我，便没在意。但是，谁知道一咬下去，感觉像是在吃口香糖，简直难以入口。”

刘女士自己喜欢烘焙，因此清楚这种口感是因面团未熟所致。她说：“就连平时不挑食的丈夫也吃不下去。我们一致认为不应该让小孩吃没煮熟的披萨。”

刘女士反复通过热线和店员交谈，但店员的语气一直很不好。最后，公司的送餐员送了两片新的披萨给刘女士，但当场打开时却发现还是一样没有熟。刘女士坚持送餐员把三片披萨带回去，并把最后一片咬过的披萨丢掉。

刘女士是这家连锁披萨店的常客，每几星期就会从蔡厝港分店叫披萨吃。但一家人不久前刚搬家，前天首次从勿洛的分店点餐就让她大失所望。

刘女士昨早收到连锁披萨店的33新元退款，但仍感到既愤怒又失望，表示以后都不会再向这家公司订餐。她说：“我希望公司能更好地把关食物的品质，并训练员工的良好的客服态度。”

截至截稿，这家连锁披萨店尚未回复《联合晚报》的询问。