“你需要隔离”电话录音索个资 诈骗新招别上当

（早报讯）诈骗新招数，电话录音声称接电话者需隔离但联络不上，要求接电话者按指示提供个人详情。

女教师刘女士（50来岁）拨打《联合晚报》热线通报，指自己接到可疑的电话，电话那头的录音称她与冠病确诊者有接触，因此需要接受隔离，要求她跟着电话的指示提供详细的个人资料。

刘女士说，她接到以“+65”开头的号码来电时，一时不察接了起来。电话接通后，另一端传来一段录音，刘女士说：“那段录音说，我需要接受隔离，可是当局一直联系不上我，因此才特地打来通知。”

录音跟着给了一段指示，要让刘女士照着做提供个人的详情。

刘女士说：“最近的新闻才报道，有越来越多与冠病相关的诈骗行为，因为我立刻提高了警惕，没有等录音说完就挂了电话。”

挂断电话后，刘女士立刻拨打卫生部热线，而工作人员也告诉她，卫生部不会用这样的方式联系公众。

刘女士希望以自己的经验提醒读者，在冠病肆虐的这个时刻，要随时警惕这类可疑的诈骗电话。

卫生部：不会以录音方式联系公众

卫生部不会以录音方式联系公众，若公众怀疑来电的真伪，可直接跟卫生部联系。

卫生部网站上也警惕公众，近来有人冒用卫生部官员发电邮或拨电给公众。

卫生部说，当局不会以录音方式联系公众。若有疑问，可拨电1800-333-9999向卫生部查证。

另外，资讯通信媒体发展局要求新加坡的电信业者在2020年4月15日前，在所有来自外国的电话号码前显示“＋”的符号，让公众在接电话前可以辨识这是一通从国外拨来的电话，再考虑要不要接。