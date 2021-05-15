民众趁措施收紧前聚餐 多家餐馆座无虚席

（早报讯）不少公众昨晚趁着社交措施未进一步收紧前，纷外出聚餐，多家餐馆座无虚席。记者昨日走访大巴窑中心，发现不少餐厅及食阁都坐满人。

其中一名受访者黄先生（48岁，工程项目经理）透露，他昨日听闻宣布后，就临时决定与家人外出聚餐。

昨日与太太、9个月大的婴儿及小舅子一同聚餐的黄先生说，昨日已经去超市购买一些日常用品。

“虽然措施来得很突然，但也是没办法的事，毕竟病例已经上升，民众都需要配合。”他透露，由于家中有孩子需要照顾，外出也较不方便，之后会选择在家煮饭或是打包，并通过视讯或电话与父母保持联络。

另一名受访者余先生（40岁，建筑业）说，昨日原本打算堂食，但看到不少地方都满座，于是就打包。“最近病例开始回升，所以也会尽量避免外出，希望这情况能早日改善。”

有店家说生意增加了10%，但接下来一个月估计会下跌40%。

以麻辣香锅和烤鱼为主的餐厅店长李先生（37岁）受访时说，昨日生意出现10%的增长。

他指出，去年阻断措施落实后，餐厅就只能以外卖为主，当时生意下降约一半，预计此次的情况也是如此。

“政府的补贴能缓解部分经济压力，但因我们产品的关系，部分需要生火的食物都很难外卖，加上外卖平台要抽佣金，因此实际利润并不会太高。”