不满他擅自去找朋友玩 父划伤9岁儿子头 缝6针

（早报讯）不满9岁儿子提前去补习班找朋友玩，因担心他的安危，父亲一气之下多次拍打儿子头部，导致他头破血流缝6针。

被告是一名36岁的父亲，他面对两项蓄意伤人的罪名。受害者是被告的11岁儿子，案发时9岁。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告儿子身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告与妻子以及四个孩子同住。去年9月2日，受害者于下午6时左右离家前往补习班。几分钟后，被告从睡梦中醒来，得知受害者一人提早去上课后非常生气，对妻子发脾气。

被告担心受害者会在过程中在路边玩耍时受伤，于是妻子叫女儿去补习中心将受害者接回家。受害者回家后，被告责骂他并多次拍打他的头部。被告手戴的婚戒也因此划伤受害者的额头，导致他额头划破流血。

被告见状立即停手，拿毛巾帮他擦去血迹，并带他到家附近的诊所。医生包扎了受害者的头部。当晚，被告带受害者前往竹脚妇幼医院的儿童急诊室，指受害者是在游乐场摔倒受伤。受害者的额头缝了六针，当天出院。根据受害者的医疗报告，受害者右侧额部头部有2公分的伤口。

被告通过代表律师求情称，与妻子有五名孩子，不过他们的第三个孩子在年幼时去世，令他深受打击，一直担心会失去其他的孩子。

律师说，事发当日被告就是害怕失去儿子才会失控。事后被告接受辅导，被告的妻子也已原谅他，一家六口仍同住。

控方则指出，根据社会及家庭发展部的报告显示，被告在案件发生的前一年半时间内没有家暴儿子致伤的迹象，不过曾对妻子施暴。

法官最终要求控方提呈社区服务令和日间报到令报告，案展至6月11日。