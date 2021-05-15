出入金沙拒绝戴口罩 53岁妇女正协助警方调查

（早报讯）一名妇女今天（5月15日）下午到滨海湾金沙要排队进土司工坊时没戴口罩，安全距离大使提醒，妇女不但拒绝戴上口罩，还不断指大使骚扰她。网民后来揭发妇女，曾在另外两个视频中也拒绝戴口罩。

警方答复《联合早报》询问时说，53岁的女子因公共滋扰以及违反安全距离措施接受调查。警方于今天下午5时14分接获来自滨海湾金沙的求助通知，指一名53岁的女子在安全距离大使反复提醒后，仍拒绝戴口罩。发言人说，这名女子过去出入其他地方时，相信也没戴口罩。

面簿上今天下午流传一则时长1分32秒的视频，目前已有超过5500人转发。

根据视频，一名身穿蓝色上衣的短发中年妇女正在土司工坊（Toast Box）外排队，她当时并没有戴口罩。女安全距离大使上前提醒妇女戴好口罩。但是妇女并不合作，她反问安全距离大使：“你没带徽章，为什么吩咐我做事？你代表哪个机构？”

安全距离大使解释自己代表滨海湾金沙后，妇女仍拒绝合作，甚至还问对方：“你在骚扰我吗？你在闹事吗？”视频结束时，妇女依旧没戴口罩。

妇女的行为引起大批网民的不满，好几人在原来的视频底下留言，指这名妇女是惯犯。

警方提醒，外出不戴口罩者可触犯犯冠病19（临时措施）法令。违令者可被判罚款1万元，或坐牢长达六个月，或两者兼施。据刑事法典第290条文（公共滋扰）的罪行下被控，一旦罪成，可被判坐牢长达三个月、罚款不超过2000元，或两者兼施。