最近一个月输入病例 四成属公民或永久居民

（早报讯）我国4月16日至5月13日通报的409起冠病输入病例当中，只有7.8％属于短期探访者，41.6％是新加坡公民或永久居民，另有50.6％持有工作证件、学生证或家属准证。

卫生部周六（5月15日）晚间，就输入病例中的短期探访者比例做出以上回应。卫生部也进一步指出，从南亚地区输入的病例当中，短期探访者占3.3％，50.2％是新加坡公民或永久居民，46.5％则是工作证件、学生证或家属准证持有者。

卫生部强调，只有在本地有亲属，或因为奔丧、治病等特殊情况需要入境的短期探访者，才会获准入境，每一名入境者也须履行严格的居家通知和冠病测试。

不过卫生部也说，由于病毒在樟宜机场等处突破了安全措施，导致社区传播出现。“这些成功渗透的病毒可能来自新加坡公民、永久居民、工作证件持有者或短期探访者，这是所有国家都面对的问题，因为没有人可以完全关闭其边境。”

卫生部指出，根据全球流感共享数据库（GISAID）的数据，在南亚地区流行的B1617变种病毒已经在欧洲出现近2000起、美国486起、澳大利亚85起、日本29起，中国也出现了17起。

“这就是包括马来西亚、泰国、日本在内的亚洲国家出现更多传染的原因，就算原本安全的地区如新加坡、台湾和越南，最近也暴发社区感染。”

卫生部说，这些病例都属输入病例，因为没有任何一个国家的边境是密不透风的，只要有一起病例就会促使疫情暴发。“没有一个国家能够完全封闭起来，至少，应该允许公民和永久居民回返家园。”