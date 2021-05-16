七所小学因出现确诊病例 星期一至本月28日居家学习

（早报讯）七所小学因出现确诊病例，将从星期一（17日）至本月28日为所有学生实行居家学习，这些学校包括光华学校、康伟小学、圣安德烈小学、圣玛格烈小学、圣斯德望学校、杨厝港小学和育能小学。

与补习中心Learning Point感染群有关的冠病病例再添三起，其中两人是圣安德烈小学的一对兄弟，与早前确诊的同学乘同一辆校车，这使到该感染群增至九人。

杨厝港小学也有多一名学生确诊，他与早前确诊的同学在同一家学习中心EduFirst（后港）上课。另一名在同家EduFirst学习中心上课的6岁男生也确诊染病，这名学生就读康伟小学（Palm View Primary）。

最先在13日通报确诊的杨厝港小学学生（第63122起）与早前盛港综合医院男护士同住，这个感染群的病例增至五起。

根据卫生部昨晚文告，新确诊的圣安德烈小学学生分别是12岁与8岁的新加坡籍男童，八岁的弟弟在13日发烧后求医，哥哥则在14日流鼻水，两人在14日接受冠病检测。由于两人与确诊的同学有密切接触，乘搭同一辆校车，同天被隔离，检测结果隔天呈阳性。

另一名确诊病与Learning Point补习教师有关联的病例是一名41岁新加坡籍男子，他与早前确诊的光华学校学生同住。他在12日被隔离，14日的检测结果呈阳性。

教育部文告指出，Learning Point补习教师执教的五名学生（分别来自光华学校、圣斯德望学校和圣安德烈小学）最先确诊后，卫生部为所有密切接触者隔离，并进行检测。

其中有四名来自Learning Point补习中心的学生在昨天（15日）确诊，其中两人就读光华学校，另两人分别就读圣玛格烈小学和育能小学。他们最后一次到学校是本月12日。这些病例还未计入卫生部的每日疫情文告。