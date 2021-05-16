家长各带一孩子 双人组合游动物园

（早报讯）高警戒解封第二阶段第一天，基于外出人数限制，一些国人喜欢游览的景点人潮也锐减。

记者今早走访新加坡动物园，陆续出现家长个别带着一个孩子，成双人组合入园；没有女佣聚集的植物园显得别外冷清，公众目测人数明显少一半。

巴士车长姜国巨（35岁）上个月就排好假、订好票，准备带一岁的儿子，和从中国来的父母来游园。星期五接获解封措施收紧信息后，他确认和家人只要组成两人一组，各组维持持安全距离，即可参访。

8时半，动物园刚开，这家五口人，分成三组就入园，姜国巨说：“我平常很少排到周末休息，我们订了公司的福利票，希望照常出行。我们计划走一圈，约两小时就回家。”

临时想要到动物园游览的制造业经理宗春雷（50岁）是动物园会员，他今早决定带二年级的儿子前来，说：“我们住油池，平常两三个月会来一次。但难得儿子今天的大提琴班取消上课，另外两个大孩子不想来，所以就决定两人来逛。”

像宗春雷一样，带着一个孩子，或成双入动物园的客人，一上午就有约50组，但这比以往来得少。据了解，之前解封第三阶段时，动物园周末访客至少有2000人。

新加坡野生动物保育集团14日发布消息指出，动物园、河川生态园等旗下四个园区订票的人，可在三个月内更改参访日期。

相对于动物园，平常车位无存的植物园显得冷清；上午9时只有单人或两个人散开徒步，连常见的女佣聚集现象都没有。

高中生丁馨怡（19岁）每个周末都会到植物园晨运，她说：“以往这里是家庭聚会的好地方，但今天访客大概少了一半，多数是来遛狗的附近居民。”

高警戒解封第二阶段自16日起到6月13日，出行限制如聚会人数顶限从五人减至两人、不准堂食，只能外带等，都鼓励公众减少出游，以减低人与人接触的机率。

新加坡旅游局官网公告提醒这段期间境内旅游的公众，主要调整还包括景点访客容量从原先的50％减至25％、境内导览活动人数顶限维持20人，但需两人一组活动。