针对zaobao.sg图表遭恶搞 联合早报已报案

（早报讯）zaobao.sg图表遭人窜改，把“社交”改为“性交”，联合早报已对此向警方报案。

上周五（14日），抗疫跨部门工作小组召开记者会，宣布将进一步收紧防疫措施，进入“高警戒解封第二阶段”。为了能让国人一目了然地了解此次收进防疫措施的重点，zaobao.sg制作图表放上面簿。

隔天，zaobao.sg 接获读者举报，指网上及各种私人群组中开始疯传可以假乱真的图表，把图表文字“社交及公共场所人数顶限”的“社”改成“性”。

zaobao.sg 接获读者举报，昨天已在联合早报面簿上澄清，指网上和社交媒体上出现窜改过的新防疫措施制图版本，并提醒读者分享正版制图，以免传播假信息。

针对此事件，新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲说：“我们严正看待这样恶搞的事件，因此不仅必须郑重澄清，也希望警方能够协助调查，找出窜改文字和传播假信息的源头，加以惩治。”