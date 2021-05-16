樟宜监狱确诊病例的四名同牢房囚犯未受感染 目前已被隔离

（早报讯）樟宜监狱的32岁囚犯确诊感染冠病后，与他同住在一个牢房内的另四名囚犯已被隔离，四人的冠病检测结果目前为阴性，但将继续观察再做检测。

新加坡监狱署今天（16日）发出文告，证实这名32岁的确诊囚犯，跟早前确诊的39岁厨师一样，是在A5大楼内协助准备餐点。

根据文告，该囚犯于本月13日接受聚合酶链式反应（PCR）检测，隔天出现阳性结果，随之被送往史拉兰公园中心（Selarang Park Complex）进行隔离，由医疗人员观察诊治。他属于无症状感染者，目前情况良好。

监狱署已着手为感染区域进行彻底消毒及清洗，以及为在本月10日到12日曾到过A5大楼的所有囚犯、职员、义工、供应商、辅导员等约1050人进行检测，目前为止没有新的确诊案例。

为了采取预防措施，监狱署已停止A组大楼所有的活动，包括家人探访、辅导、以及改造计划等。

监狱署接下来将陆续为共约5000人进行检测。

监狱署也指出，随着卫生部昨天宣布加强防疫措施，从明天起，樟宜监狱的面对面家属探访和视像探监（televisit）将改以通话方式进行，直到另行通知。那些已申请到樟宜监狱探访的家属，将自动改为以通话进行。囚犯可继续通过电子信件与家属沟通。