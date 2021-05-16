星期三起全面实施居家学习

（早报讯）星期三（19日）起，所有中小学、初级学院或励仁高中，以及特别学校的学生，将全面实施居家学习，直到学期于本月28日结束。

教育部长陈振声今天在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布这项消息。他解释，由于无关联病例今天激增，接下来有必要大幅减少人们之间的互动。

陈振声说，变种病毒不仅更具传染力，而且似乎有更多年纪较小的孩子受感染，令人关注。

根据教育部文告，学前教育中心和学生托管中心将照常运作，为须要工作的家长提供支持。但当局提醒，居家办公已是默认的工作模式，因此鼓励父母尽可能让孩子待在家中。

6月学校假期期间，学校将允许毕业班学生，在必要时以小组形式回来。O水准和A水准会考的年中母语考试也将按计划进行，并会实施严格的安全管理措施。

学校仍会开放给少数有需要的学生回校学习。从事必要服务行业的父母，或无法找到替代托管安排的父母，也可向子女就读的小学寻求帮助。

学生如果需要电脑等数码设备或无线网络，学校也将为他们提供帮助。

陈振声解释，之所以从星期三起才全面实施居家学习，是因为教师需要一两天时间准备居家学习的教材，以及同学生和家长沟通。家长也需要时间为孩子寻找其他托管安排。

他也强调，出现冠病病例的七所小学，已经改为居家学习。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康强调，尚无证据显示病毒已在校园内传播。