新增无关联病例 包括滨海湾金沙赌场荷官和莱佛士医院护士

（早报讯）本地昨天（5月16日）新增17起无关联病例，包括一名滨海湾金沙赌场荷官、一名莱佛士医院护士和一名新加坡理工学院学生。

根据卫生部文告，35岁新加坡籍男荷官本月14日出现症状，到家庭诊所求医时，抗原快速检测结果呈阳性。他同日接受聚合酶链式反应（PCR）检测，结果同样呈阳。

同样在滨海湾金沙赌场工作的36岁马来西亚籍男荷官也在昨天确诊。由于他是35岁荷官的密切接触者，因此被归为有关联病例。

确诊的莱佛士医院护士则是29岁菲律宾籍女性，上个月1日抵新。她在居家通知期间，于14日接受检测，结果呈阴。本月14日，她接受轮流定期检测，隔天确诊。这名护士已在本月8日接种首剂疫苗。

确诊的18岁新加坡理工学院学生则就读媒体、艺术与设计系二年级，他也在西城（Westgate）商场的Star Arts店面做兼职工。他本月13日出现症状，隔天到家庭诊所求医，15日确诊。

根据新加坡理工学院文告，这名学生最近一次上学是在本月11日。校方说，这名学生在校园里到过的区域已彻底清洗和消毒。在11日与他有过密切接触的学生和职员也已接获隔离令。为安全起见，从今天起至本月28日，所有同系同级学生的实践课将延期或改为网上授课。