（早报讯）美国隔夜股市全面大幅走高，道琼斯工商指数涨逾360点或1.06％，标普500和纳斯达克指数各涨1.49％和2.32％。

疫情反扑使新加坡防疫措施进一步收紧，本地股市上周五（5月14日）应声下跌68.24点或2.18%，收报3055.02点。

今日（5月17日）可关注股票：

1. 新电信（Singtel）子公司SFG Digibank Investment认购A5-DB Operations的新表决权股份（voting shares）。A5-DB Operations是新电信与Grab的合资公司，新电信持有40％股权。合资公司将持有新加坡数码银行执照，并负责在新加坡的数码银行业务。

2. 宜康医疗保健（Econ Healthcare）在中国重庆的首个养老服务中心投入营运。养老中心是宜康和百龄帮的合资项目，宜康持股60％。

3. Aspen集团披露，子公司Aspen Glove Sdn. Bhd.（AGSB）已经于5月10日展开手套生产，日常运作顺利。

4. 特毅国际（TEE International）将以每股0.03元，向Tower Asia Fund 1和Brickstone Investment Group私下配售1亿2900万股新股，集资387万元。

5. Swiber独资子公司Equatoriale Energy与越南槟椥省（Ben Tre Province）签署合作备忘录，在当地发展、建造和营运一座液态天然气（LNG）发电厂。

6. 祐玛战略（Yoma Strategic）截至今年3月底的上半年净亏损1992万美元（约2658万新元），比上财年同期增加25％。营收同比减少15.8％至4395万美元。

7. 益资源（First Resources）第一季净利同比减少60.5％至880万美元，息税折摊前盈利（EBITDA）减少22.7％至4150万美元。