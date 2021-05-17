越战越勇工作小组提五建议打造“无限可能新加坡”

（早报讯）新加坡在冠病疫情后的复苏道路上应扩大原有对智慧国愿景的想象，以科技开拓海外的新疆域，为本地企业开通一个货品、服务与人才能自由流动的全球虚拟市场。

我国也希望把握绿色机遇，目标是在下来四五年内成为区域的碳排放合同交易与服务枢纽。负责这项工作的私企代表本周更迟时候将宣布成立一家新的基础设施公司，以推动碳排放交易。

经过一年的咨询与检讨，汇集政府和不同行业领域代表的越战越勇工作小组（Emerging Stronger Taskforce）星期一（5月17日）发布报告，正式将五项建议提呈给未来经济委员会，协助我国下来的经济复苏与转型规划。

越战越勇工作小组也在报告中勾勒出新的大愿景：拥有无限可能的新加坡（Virtually Unlimited Singapore）。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在线上举行的报告发布会上说，未来经济委员会已接受工作小组的建议，并将在制定产业转型蓝图2025时将报告内容纳入考量。

因越战越勇工作小组而诞生的新群策群力行动联盟（Alliances for Action，简称AFA）合作模式也将延续，并进一步制度化。

王瑞杰说：“冠病疫情相信还会持续一段时间，目前的关键是企业之间必须建立更多合作关系。冠病不只是改变的契机而已，企业如果不改变，就会被淘汰。”

越战越勇工作小组报告列出的五项建议：

●打造新的虚拟疆域，让“智慧国”愿景国际化

●让新加坡成为能提供环境可持续方案与服务的区域枢纽

●支持已有“王蜂”规模的大企业透过创新、国际化、收购与合并及人才发展，成为全球顶尖公司

●让群策群力行动联盟（AFA）这种新型的合作模式制度化

●协助本地企业与海外企业建立合作关系，加深对东南亚的认识，最终整合打造一个单一数码市场