涉性侵数少女 17岁少年认罪

（早报讯）被前女友报警指性侵后，15岁中学男隔年又把同校的13岁小女友带到课室内，躲在教师桌子后脱衣性侵对方，女友事后表示不喜欢，男生还说下次再试试。

被告是一名现年17岁的青年，他面对五项控状，包括一项性侵14岁以下未成年少女、三项性侵16岁以下未成年少女以及一项蓄意伤人罪。

控方以其中两项性侵罪提控，余项交由法官下判时一并考虑，被告今早（5月17日）认罪。

案情显示，在2018年1月，当时14岁的被告与当时一名15岁的女友，下午放学后到被告家里，因家中无人，两人同意在客厅内发生关系。十分钟后两人到厕所内清理，被告送女友回家。女友同年5月报警，并与被告分手。

不料，被告在相隔一年多后，又和另一女生胡搞。

2019年7月，被告当时15岁，与当时13岁的女友在同一所中学就读。放学后，被告需要把教室钥匙放入教室内，因此提议两人去教室发生关系，女友因对性感到好奇而同意。

被告在等女友的当儿，去买了安全套。两人在教室见面，锁门后躲到教师桌子后方，开始接吻并脱衣。

接着，被告尝试与女友发生关系，试了几次后被对方阻止，女友表示很痛，也因两人在教室里而感到害怕。

两人之后穿好衣服，被告送女友回家。女友说自己并不喜欢男方之前的行为，被告还说没关系，下次再试试看，两人于同年9月分手。

此外，被告也被指在2017年11月性侵一名当时14岁的女生，以及在2019年8月在家里性侵一名当时14岁的女生。