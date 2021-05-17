新港航空泡泡计划延期

（早报讯）新加坡无关联社区病例增加，新加坡和香港“航空泡泡”计划二度起航前喊停。

交通部今天（5月17日）发文告说，交通部长易华仁今早和香港商务及经发局局长邱腾华进行了一场会议，讨论航空泡泡计划事宜，并同意定于5月26日起航的航空泡泡航班将延期。

文告指，双方坚决致力于安全落实航空泡泡计划，但鉴于新加坡无关联社区病例增加，新加坡无法达到重启新港航空泡泡的要求。双方因此同意推迟航空泡泡计划，以保护两地的旅客和公众健康。

新港会密切关注两地的公共卫生情况，并会在新加坡“高警戒解封第二阶段防疫措施近尾声时，才检讨起航日期。

新加坡和香港原定去年11月22日启动航空泡泡，但因香港疫情突现反弹，在起航前一天紧急喊停。新加坡与香港的“航空泡泡”条例经修改和加强后，双方上个月宣布，定于5月26日重新启航。

根据新协定，一旦新加坡或香港在七天内，平均每天出现超过五起本土无关联病例（客工宿舍病例除外），航空泡泡计划就会暂停至少14天。

在这14天内，若七天平均本土无关联病例不超过五起，并在之后的连续三天内每日本土无关联病例不超过三起，以及最后一天的七天平均本土无关联病例不超过五起，才能恢复航空泡泡。

前任任交通部长王乙康上个星期五（14日）已在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，鉴于新加坡确诊病例增加，新加坡很有可能无法达到重启航空泡泡的标准。当局会密切关注病例数字，认真审议计划重启日期，并在这个星期初做出决定。

截至今天中午，本地累计确诊病例达6万1613起。我国今天新增28起冠病确诊病例，其中21起来自社区，七起属境外输入。21起社区病例中，有10起与早前确诊病例有关，11起暂无关联，其中六人此前已被隔离。