世界经济论坛已取消8月将在新加坡举行的会议

（早报讯）原定要在8月中旬于新加坡举行的世界经济论坛（WEF）特别年会如今已取消，明年该论坛的年会将在上半年举行，最终地点和日期较后才决定。

世界经济论坛周一（5月17日）发布这个决定时说，尽管新加坡政府给与了大力支持，但是近期旅行的不安全性，疫苗推广的不同速度，围绕变种病毒的不确定性，诸多因素结合在一起，使论坛难以将全球商界、政界和公民社会的领袖汇聚在一起，举办一场原定规模的全球盛会。下一届年会将于2022年上半年举行。具体举办地点和时间将取决于下半年的全球形势。

它说：“这是个异常艰难的决定，因为我们的合作伙伴不仅有线上会议的诉求，更有现场会面的强烈愿望，以致力于塑造一个更有韧性、更包容、更可持续的世界。”

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯施瓦布教授（Klaus Schwab）说：“无论如何，每个参会嘉宾及工作人员的健康和安全是我们的重中之重。”

该论坛表示，它将继续推动更多的合作伙伴参与论坛的工作项目，通过公私合作解决全球的重大议题。

论坛原本是在瑞士达沃斯举行，今年因疫情影响而移师新加坡，距离8月17日召开仅几个月时间。之前，世界经济论坛一直在筹备到新加坡举行今年的论坛，会议原定在滨海湾金沙（MBS）举行，估计将有约1000出席者。

新加坡贸工部周一晚上回复媒体询问时表示，世界经济论坛已通知新加坡政府，由于冠病疫情（COVID-19）造成的全球不确定性持续存在，它将取消原定于8月17日至20日在新加坡举行的2021年特别年会。在周一发布的媒体声明中，论坛强调，鉴于旨在遏制冠病病毒新变种的国际旅行规则不断变化，组织这个规模的会议是很困难的，因为它涉及来自世界不同角落的商业、政府和民间社会领导人。

它说：“新加坡政府完全理解目前的全球大流行病所带来的挑战，特别是对一个有广泛国际参与者的大型会议而言。我们将继续与世界经济论坛和其他主要国际组织积极合作，促进各利益相关方在全球关注的问题上开展合作。”