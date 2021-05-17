再有两名新加坡理工学院学生确诊

（早报讯）目前已有三名新加坡理工学院学生确诊感染冠病。

根据卫生部今晚（5月17日）发出的文告，其中一名暂无关联的社区病例是16岁的新加坡理工学院学生。

该名学生是新加坡永久居民，14日出现发烧、喉咙痛、头痛和失去嗅觉症状，并在同天到全科诊所求医，接受冠病检测。他的检测结果16日出炉，显示感染冠病，目前在等待血清检测结果。初步确诊染上B1617病毒株。

新加坡理工学院的文告则透露，昨天有两名新加坡理工学院学生确诊。其中之一是上述16岁的计算机学院一年级生，最近一次到学校是上个星期五（14日）下午。他当天回家后开始出现症状。

昨天确诊的另一名学生是在环球生物药剂公司艾伯维（AbbVie）位于大士南设施AbbVie Operations上班的32岁新加坡籍资讯科技工程师。他也在新加坡理工学院的电气与电子工程学院上兼职的持续教育与培训课程。

32岁男子最后一次到新加坡理工学院是14日，他当天有傍晚课程。在校园时，男子没有症状，他是在隔天才出现症状。

文告指，暂没有证据显示以上16岁学生、32岁学生和15日确诊的18岁、就读媒体、艺术与设计系二年级的男学生之间有任何关联。卫生部已向和16日确诊学生有密切接触的学生和职员发出隔离令。作为额外预防措施，学院也向这两名学生的同学和接触者发出缺席假。

为安全起见，从明天起至本月28日，新加坡理工学院所有剩余课堂都会改为网上授课。要是适合，实践课也会在网上教学，否则将延期进行。