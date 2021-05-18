（早报讯）美国隔夜股市表现疲弱，三大指数皆收低。道琼斯工商指数下滑0.16％，标普500和纳斯达克指数下滑0.25％和0.38％。

虽然面临疫情升级风险，本地投资者却对市场前景抱持乐观态度。本地股市低开高走，新加坡海峡时报指数上涨24.67点或0.81％，周一闭市报3079.69点。

今日（5月18日）可关注股票：

1. 华侨银行（OCBC）就2亿5000万英镑的浮动利率资产担保债券（covered bond），展开征求同意（consent solicitation）程序修改债券条款。若获得通过，利率将由英镑伦敦银行同业拆息率（GBP LIBOR），改为英镑隔夜平均利率指数（Sterling Overnight Index Average，简称SONIA）。债券持有人投票表决的会议将于6月9日以电子方式召开。

2. 翱兰国际（Olam International）披露，翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）已完成收购美国的自有品牌（private label）香料和调味品制造商Olde Thompson。

3. ESR房地产信托（ESR-REIT）今天将以每单位0.372元，配售2亿6882万个新单位，集资大约1亿元。

4. KTL环球（KTL Global）接到代表柯建强的律师所发出的传票令状（Writ of Summons），向公司追讨93万3800元。

5. 米支付（MC Payment）和泰国的Rabbit Line Pay合作，计划今年第三季开始在当地推出QR码支付服务。

6. mDR Limited与MKY Capital达成贷款协议，将为后者提供2400万元贷款，贷款期限为12个月。mDR指出，这项贷款能为集团带来收入，借贷方以位于德文莎路（Devonshire Road）8号的物业作为抵押。