贿赂陆交局前高官5万 两韩籍高层各监8个月

（早报讯）声称陆交局前副总署长符永泰以家人急需钱医病为由频频借钱，韩国承包商的两名高层以贷款给他的方式向符永泰行贿5万元。法官下判时训斥两人确实从中获益，不只是出于好心才借钱给对方，因此判他们各坐牢八个月。

两名韩国籍被告是金杨圭（52岁，项目总监）和罗成英（49岁，项目经理），他们各面对两项抵触防止贪污法令的控状。他们认罪后今早被判刑。

两人案发时隶属建筑公司“大宇建设”，公司在2014年以4亿4100万元标得史蒂芬地铁站的建造工程项目，并交给两人负责，两人定期向陆交局前副总署长符永泰汇报工程详情。

罗成英声称符永泰自2018年6月至7月开始多次向他借钱。金杨圭深知会触法和违反公司条例，起初强烈反对，但两人为了避免得罪符永泰，并希望未来可以继续合作，因此答应对方要求，由罗成英借5万元给对方。

原本符永泰答应会还钱，但最终却没偿还。他后来帮两人向到来工地检查的陆交局人员说好话，并透露机密内容给两人作为补偿。

律师代为求情表示，符永泰曾指家人急需钱医病，两人是出于好意才答应借钱，事后不仅没有取回钱，也没从中获得金钱上的利益或合作项目，恳请法官判他们罚款或短期监禁。

法官下判时同意控方立场，指虽然两人没有主动贿赂符永泰，但两人最终仍同意对方要求而借出5万元，两人过后也确实从中获益，对其他竞争者带来不利，加上因涉及政府机构，引起公众不安，显然两人罪责不轻，因此判两人各坐牢八个月。

符永泰也被控36项控状，指他在2014年到2019年期间受贿约124万元。他的案件将在本月27日进行审前会议。

分包商董事假造“虚拟”工程并伪造发票，让承包商用“虚拟”工程的钱来行贿符永泰，他今早被判坐牢10周，他不满被判坐牢，提出上诉。

被告陈旭光（54岁）是分包商Tong Sheng Construction & Trading有限公司的董事，他面对两项伪造文件的控状。他认罪后，今早被判刑。

该公司案发时负责合乐（Havelock）地铁站的建筑项目，被告在2018年按照承包商中铁隧道集团（China Railway Tunnel Group）的项目总监和副项目总监的要求，设“虚拟”工程并伪造发票，营造两家公司合作另一项工程的假象，实际上中铁隧道集团暗地里行贿符永泰22万元。

中铁隧道集团事后也被控上法庭，案件另外审理。