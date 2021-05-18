组屋变麻将馆 17人聚赌受查

（早报讯）文礼组屋单位变身非法“麻将馆”，17人被指无视防疫措施，在高警戒解封第二阶段的首日凌晨便在单位里“开台”，目前涉案者正接受警方调查。

警方昨天发文告表示，指涉嫌非法赌博和违反安全距离措施的17人正在接受警方调查，他们包括11名男子和六名女子，年龄介于17岁到70岁。

据《联合晚报》了解，最年轻的涉案者包括17岁的少年，年龄最大的则是一名七旬老伯。

文告指出，警方在上星期天（16日）凌晨约12时50分接获通报，指一大群人在文礼坊的住家单位里群聚。

事发时，高警戒解封第二阶新社交措施刚生效，只允许最多两人群聚，但警员到场后，竟发现17人在组屋单位里，涉参与非法赌博活动。

根据警方提供的照片显示，单位里有两张麻将桌，麻将牌和筹码散落桌上，周围摆着数张椅子和凳子，俨然像一个非法“麻将馆”。警方事后将赌博用具充公当作证据。

一名62岁男子涉经营公共赌馆被警方调查，一旦罪成，他可被判罚5000元到5万元之间，并监禁长达三年。

其余16人则涉非法赌博接受警方调查，若罪名成立，可被判罚款高达5000元，或监禁长达六个月，或两者兼施。

众人也涉违法冠病19（临时措施）（管制令）条例下的安全距离措施，若罪成可面对最高1万元的罚款，坐牢不超过六个月或两者兼施。