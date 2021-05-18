本地一些大学仍允许堂食

（早报讯）尽管本地的餐饮场所从5月16日起至6月13日不能堂食，只能打包，但高等学府的食堂只要在做好安全防范措施的情况下，仍允许学生和教职员工堂食。

根据教育部本月14日的文告，由于学生和教职员工在校的时间较长，因此允许他们在校内食堂堂食。

南洋理工大学在上周六的一封电邮中表示，学生和员工可以在学校里的食堂和食阁用餐，校园内的快餐店和餐厅则不允许用餐。他们必须遵守不超过两人一起用餐的规定，以及必须保持一米距离，也不允许与不同桌的人接触。

该校也规定，除了要避免在进食时进行社交互动，没有进食时则得戴口罩，并在用餐后马上离开食堂。

新加坡国立大学在15日发给员工和学生的通告中也说，虽然学生不能在食堂用餐，但允许教职人员和学生在宿舍内的食堂堂食，并且只能一人独自用餐。用餐者之间需保持两米距离。

据《海峡时报》报道，新加坡管理学院同样允许学生在校内食阁用餐。

受访的国大学生许小姐（23岁）表示，如今是大学的假期，在学校里的人不多。因此她认为，即使允许堂食也不会有太大的安全隐患。

南大学生苏小姐（22岁）则表示，虽然放假，不过她仍然居住在学校宿舍。“学校里的安全距离措施做得很完善，不过因为现在放假我还是会打包回宿舍吃。如果开学了，我肯定支持学校堂食，因为在课程中间还要来回宿舍吃饭十分麻烦。”