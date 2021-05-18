区域股市扬升 海指再涨2.04％

（早报讯）疫情升温之际投资者对通货膨胀和利率上升的担忧退减，促使各地股市获得趁低吸购活动的支持继续从最近的调整中回升。新加坡股市今天（5月18日周二）连续第二天回弹，如今已收复上周逾半失地。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数继周一回涨0.81％之后，今天劲涨62.94点或2.04％，闭市报3142.63点；海峡指数上周共跌4.54％。

预示纽约隔夜股市开盘表现的美国三大股指的期货上涨0.23％至0.77％；悉尼、首尔、香港和东京股市收涨0.60％、1.23％、1.42％和2.09％。台湾股市经过上周和周一的猛跌后大涨5.16％。

整体本地股市今天交易量回升至22亿1000万股，总值微增至16亿3000万元。上升股多达384只，下跌股120只。

海指成份股今天全面上涨，给予海指最大支持的是本地银行股。星展集团控股（DBS）劲涨1.92％至29.76元，华侨银行（OCBC）劲涨2.27％至12.17元，大华银行（UOB）劲涨2.26％至25.75元。

涨幅最大的海指成份股是上周五领跌的星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust），该信托大涨5.80％至1.46元。扬子江船业（Yangzijiang）和新航（SIA）的涨幅也很可观，分别涨5.76％和4.74％，闭市报1.47元和4.86元。