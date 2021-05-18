涉运送漏税烟 四名新加坡籍男子被捕

（早报讯）移民与关卡局人员怀疑集装箱里装有漏税香烟后立刻联络关税局，执法人员展开行动打击不法活动，四名新加坡籍男子因涉嫌运送漏税香烟被捕。

根据新加坡移民与关卡局和关税局今天（18日）发布的联合文告，四名男子年龄介于24至48岁之间，其中一人已经被控，另外三人目前仍在接受调查。

当局在行动中起获9081条和八包漏税香烟，以及一些电子烟器具。漏报的关税和消费税额分别为77万6550元和6万2280元。电子香烟器具则交由新加坡卫生科学局调查。

本月12日，移民与关卡局执法人员在巴西班让扫描发现货柜箱里有异样，怀疑里面藏有漏税香烟，因此通报关税局。

关税局人员隔天在位于惹兰柏民宾（Jalan Pemimpin）的工业大楼展开行动时，发现三名男子将四个水箱搬进工业大楼里。执法人员过后发现水箱里藏有漏税烟。其中一名男子的车子也被发现藏有少量漏税烟和电子香烟器具。调查显示，有第四名男子参与运送漏税烟的活动。四人之后都被逮捕。

购买、贩卖、转交、储藏、拥有或是任何处理漏税物品都是严重的罪行。在关税法令（Customs Act）与消费税法令下，触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。

如若有关于走私、逃避关税或消费税行为的消息，可拨打新加坡关税局热线1800-233-0000，或者电邮至customs_intelligence@customs.gov.sg举报。